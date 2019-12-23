تونس .. قيس سعيد يدعو الجملي وقادة حزبيين إلى ”اجتماع عاجل“

دعا رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي والأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة، إلى اجتماع عاجل؛ للنظر في سيناريوهات ما بعد انسحاب حركة الشعب والتيار الديمقراطي من مشاورات التشكيل الحكومي.

وقال مصدر مسؤول من رئاسة الجمهورية لـ ”إرم نيوز“، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد وجه اليوم دعوة لاجتماع عاجل هو الأول في مسار المشاورات، سيجمع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بكل من راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، ومحمد عبو أمين عام التيار الديمقراطي، وزهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، ويوسف الشاهد رئيس حزب تحيا تونس.

ويعقد الاجتماع في قصر الرئاسة بقرطاج؛ لبحث التصورات الممكنة لاستئناف مشاورات تشكيل الحكومة، بعد قرار حركة الشعب والتيار الديمقراطي رفض المشاركة في الحكومة الجديدة.

وانطلقت الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة في مشاورات داخلية بخصوص المرحلة المقبلة، بينما دخل الرئيس قيس سعيد على الخط للمرة الأولى منذ انطلاق المشاورات؛ ما قد يعطي دفعا جديدا لمسار المشاورات أو قد يدفع لاحقا إلى خيار ”حكومة الرئيس“، بحسب متابعين لمسار المشاورات.

والتقى الغنوشي، اليوم الإثنين، في البرلمان برئيس تحيا تونس يوسف الشاهد، الذي أعلن إثر اجتماع مجلسه الوطني، أن الحزب غير معني بالمشاركة في الحكومة، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان التيار والشعب قرارهما عدم المشاركة.