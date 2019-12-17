ماكرون يقدم ”تهانيه الحارة“ إلى الرئيس الجزائري المنتخب  

المصدر: ا ف ب

أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم الثلاثاء، أن الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قدم خلاله ”تهانيه الحارة“، بينما كان قد اكتفى في وقت سابق بـ“أخذ العلم“ بفوز المرشح تبون.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”تلقى رئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون اتصالًا هاتفيًا، مساء الثلاثاء، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر له خلاله عن تهانيه الحارة إثر نيله ثقة الشعب الجزائري عقب الاستحقاق الانتخابي في 12 كانون أول/ديسمبر2019“.

وكان الرئيس الفرنسي قد دعا الجمعة الماضية، في أول رد فعل على إعلان فوز تبون، السلطات الجزائرية لبدء ”حوار“ مع الشعب الذي خرج في تظاهرات حاشدة الخميس والجمعة الماضيين رفضًا للاقتراع ولنتائجه.

والجمعة الماضية، لم يقدم ماكرون تهانيه للرئيس المنتخب واكتفى بالقول خلال مؤتمر صحفي في بروكسل ”أخذت علمًا بالإعلان الرسمي عن فوز السيد تبون في الانتخابات الرئاسية الجزائرية من الجولة الأولى“، مشددًا على ضرورة ”بدء حوار بين السلطات والشعب“.

وأضاف بيان الرئاسة الجزائرية أن الرئيسين ”اتفقا على أهمية اتخاذ الإجراءات الضرورية بما في ذلك تنشيط الآليات الثنائية المناسبة لتعزيز التشاور السياسي بين الطرفين“.

ويؤدي تبون، اليمين الدستورية الخميس المقبل ليبدأ مهامه رئيسًا للجمهورية، لولاية مدتها خمس سنوات، حسب ما أفادت رئاسة الجمهورية.

وتم انتخاب تبون من الدورة الأولى بنسبة 58,13% في عملية الاقتراع الخميس الماضي، وفق النتائج النهائية التي أعلنها المجلس الدستوري.

ويخلف تبون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعته الحركة الاحتجاجية إلى الاستقالة في 2 نيسان/أبريل الماضي، بعد أن قضى 20 عامًا في الحكم.

وتولى عبد القادر بن صالح الرئاسة المؤقتة وفقًا للدستور، لكنه تجاوز المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر.

ويبدأ الرئيس الجديد ولايته باعتراض واسع من الحراك الشعبي الذي رفض عرض الحوار وكذلك نتائج الانتخابات وحتى مبدأ تنظيمها من قبل رموز النظام السابق.