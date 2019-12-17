الجزائريون يعودون للشارع بعد انتخاب تبون ‎

جدد الآلاف من طلاب الجزائر، اليوم الثلاثاء، تمسكهم برفض الحوار الذي دعا إليه الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون، في أول عودة للشارع بعد انتخابات الرئاسة.

وفي أول وقفة احتجاجية بعد ترسيم تبون رئيسًا، شهدت العاصمة الجزائر ومحافظات تيزي وزو وبجاية وقسنطينة ووهران، خروجًا لافتًا للطلاب الذين رافقهم عدد من الأساتذة والنقابيين والمتقاعدين والحقوقيين.

وتمحورت غالبية الشعارات والهتافات حول ”عدم اعتراف الحراكيين بمشروعية تبون“، رغم إقرار المجلس الدستوري للنتائج المعلنة من طرف سلطة الانتخابات.

وأبدى المتظاهرون في ساحات الشهداء والأمير وموريتانيا تشكيكًا في وعود تبون، واعتبروها ”مناورة جديدة“، على حد وصفهم.

وفي الجزائر الوسطى، تسببت عدة استفزازات من قبل المحتجين في إطلاق قوات الأمن للغاز المسيل للدموع، ما كاد أن يقود الأمور إلى منعطف وخيم.