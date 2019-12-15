عاهل المغرب للرئيس الجزائري الجديد: لنفتح ”صفحة جديدة“

هنأ العاهل المغربي محمد السادس، اليوم الأحد، عبد المجيد تبون، بمناسبة انتخابه رئيسًا للجزائر، داعيًا إياه لـ“فتح صفحة جديدة“ في علاقات البلدين.

وجاء ذلك في برقية أرسلها الملك محمد السادس إلى الرئيس الجزائري المنتخب، ونشرتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وتمنى كامل التوفيق للرئيس تبون في مهامه.

ودعا العاهل المغربي، الرئيس الجزائري المنتخب، إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين، ”على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء“.

والحدود بين المغرب والجزائر مغلقة منذ العام 1994 وسط خلافات سياسية بين البلدين، أبرزها ملف إقليم الصحراء.

وبدأ النزاع بين المغرب وجبهة ”البوليساريو“ حول إقليم الصحراء العام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول إلى مواجهة مسلحة بين الجانبين، توقفت العام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.

وتقترح الرباط حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تدعو ”البوليساريو“ إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.

والجمعة الماضية، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، فوز رئيس الوزراء الأسبق تبون، في انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى، بنسبة 58.15 % من الأصوات، متجاوزًا منافسيه الأربعة.