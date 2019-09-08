الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتذر لألبانيا عن خطأ النشيد الوطني في تصفيات يورو 2020

أعلن رئيس الوزراء الألباني إدي راما اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقدم بالاعتذار من بلاده على الخطأ الذي ارتكب في بث النشيد الوطني السبت، على إستاد دو فرانس، قبيل مباراة منتخبي البلدين في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020 في كرة القدم.

وكتب رئيس الوزراء عبر حسابه على تويتر، ”الرئيس ماكرون تقدم إلي باعتذاراته الصادقة عن الهفوة الفضائحية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم مع نشيدنا الوطني، الرئيس الفرنسي اعتبر هذه الهفوة خطأ غير مقبول وأبدى تقديره لرد فعل لاعبينا“.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون ”أبرق هذا الصباح (إلى المسؤول الألباني) للتقدم باعتذاره“، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وتأخرت مباراة فرنسا وألبانيا ضمن منافسات المجموعة الثامنة للتصفيات، لدقائق بعدما عزف في الملعب نشيد أندورا بدلًا من النشيد الألباني.

وبعدما اعتذر المنظمون عبر مكبرات الصوت بداية عن ”خطأ تقني“، ارتكبوا خطأ ثانيًا بالتقدم ”بالاعتذار من مشجعي المنتخب الأرميني“.

وأطلقت الجماهير الألبانية المتواجدة في المدرجات صافرات الاستهجان لدى عزف النشيد، قبل أن يتم عزف النشيد الصحيح وسط تصفيق من مشجعي المنتخبين، لتنطلق المباراة بعد تأخير نحو خمس دقائق.

وأوضح الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) عبر موقعه الإلكتروني أن النشيد الوطني لأندورا عزف بالخطأ، علمًا أن الأخير سيكون ضيف المنتخب الفرنسي مساء الثلاثاء على الملعب ذاته ضمن الجولة المقبلة للتصفيات.

وأشارت مصادر في الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي، إلى أن رئيس الاتحاد المحلي نويل لوغريت تقدم ليل السبت باعتذاره إلى مسؤولين في البعثة الألبانية،كما قام المدرب ديدييه ديشان بالأمر نفسه بعد المباراة.