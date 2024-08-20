منعت ميليشيا الحوثي مبادرة إنسانية لإدخال مساعدات للمتضررين من كارثة الفيضانات والسيول في محافظة الحديدة.

وقال وليد القديمي، وكيل أول محافظة الحديدة، لـ"إرم نيوز"، إن ميليشيا الحوثي رفضت عرضًا تم تقديمه من قبل خلية الأعمال الإنسانية للمقاومة الوطنية عبر مكتب المبعوث الأممي، حيث أبدت الخلية استعدادها لتقديم معونات إنسانية غذائية وإيوائية لأبناء تهامة المتضررين من كارثة السيول.

وأضاف: "بالرغم من أن المبادرة كانت ستنفذ تحت إشراف الأمم المتحدة، إلا أن ميليشيا الحوثي لا تتعامل مع هذه القضية باعتبارها جانبًا إنسانيًا".

أخبار ذات علاقة يمنيون يحوّلون كارثة السيول في الحديدة إلى متنفس (فيديو)

وحمّل القديمي ميليشيا الحوثي مسؤولية المعاناة التي يتكبدها المنكوبون جراء السيول، كونها تركتهم يواجهون مصيرهم بمفردهم في المحافظة التي كانت الأكثر تضررًا من الفيضانات وسيول الأمطار خلال الأسبوع الماضي، والتي تسببت بأوضاع كارثية لآلاف من الأسر التي أصبحت بلا مأوى.