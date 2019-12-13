ليبيا.. السراج يعلّق على بدء الجيش عملية ”تحرير طرابلس“

علّق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، اليوم الجمعة، على إعلان القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، انطلاق ”ساعة الصفر“ لتحرير العاصمة طرابلس.

وقال السراج، في كلمة مسجلة، إن قواته صدت ”(العدوان) ولقنوا (الغزاة) و(المرتزقة) و(الانقلابيين) دروسًا قاسية“، في إشارة إلى اقتحام قوات الجيش محاور للميليشيات في ضواحي العاصمة طرابلس.

وجاءت كلمة السراج التي بدا التوتر واضحًا في نبرتها ومصطلحاتها، متابعًا بالقول: ”لا تصدقوا أكاذيب الواهمين وصفحاتهم، فلا ساعة صفر إلا ساعة أوهام“.

وبعد ساعات من إعلان الجيش الوطني الليبي التحرك لقلب العاصمة، تحدثت مصادر عن سيطرة الفرق العسكرية بالقوات المسلحة على امتداد الطريق الرئيسية بمنطقة الساعدية وصولًا إلى منطقة التوغار، جنوبي طرابلس.

وأطلق الجيش الليبي، في الرابع من أبريل/نيسان الماضي، عملية عسكرية شاملة لتحرير المنطقة الغربية وفي قلب العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة، والتي تتحرك بغطاء من حكومة الوفاق، المتهمة بدعم وتمويل هذه المجموعات.