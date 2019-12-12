بعد خطاب حفتر.. الجيش الليبي يعلن السيطرة على مناطق استراتيجية في طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، الخميس، السيطرة على عدد من المناطق بالعاصمة الليبية طرابلس، عقب إعلان قائد الجيش المشير خليفة حفتر عن انطلاق ”ساعة الصفر“ لتحرير طرابلس.

وأفاد مصدر عسكري ليبي لـ“إرم نيوز“ بأن الجيش بدأ تنفيذ معركة استعادة العاصمة الليبية ممن وصفهم بـ“المجرمين“ والعصابات المسلحة، مؤكدًا أن الجيش استعاد السيطرة على مناطق استراتيجية في العاصمة طرابلس، وأنه عاقد العزم على إنهاء المهمة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أن الساعات القادمة ستشهد تطورات لافتة وأنباء سارة للشعب الليبي الذي يتوق إلى التحرر من الميليشيات المسلحة التي حرمته من أبسط مقومات الحياة على امتداد السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن عمليات ترحيب واسعة كانت في استقبال الجيش الليبي مع انطلاق معركة تحرير طرابلس.

شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي بدورها أكدت أن الفرق العسكرية بالقوات المُسلحة تُحكم السيطرة على امتداد الطريق الرئيسية بمنطقة الساعدية وصولًا إلى منطقة التوغار.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي، في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي“ فيسبوك“، أن قوات الجيش بسطت سيطرتها على مقر كلية ضباط الشرطة في منطقة صلاح الدين.

كما أعلنت أن ”أحد عشر مُسلحًا من الشباب المُغرّر بهم والذين يتبعون لمجموعات الحشد الميليشاوي يقومون بتسليم أنفسهم للوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة بمحور صلاح الدين، بعد أن تواصلوا مع القوات المسلحة وتم منحهم الأمان من قبل وحداتنا“.