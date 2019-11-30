الجيش الليبي يتقدم جنوب طرابلس

أفاد مصدر عسكري في غرفة علميات المنطقة الغربية في الجيش الليبي، بأن معارك شرسة استمرت منذ مساء الجمعة حتى ظهر السبت، في محاور جنوب العاصمة طرابلس.

وأشار المصدر لـ“إرم نيوز“ إلى أن الطيران الحربي التابع للجيش الليبي استهدف أكثر من موقع لقوات الوفاق والمليشيات المساندة لها في محور عين زارة جنوب العاصمة.

وأسفرت المعارك عن السيطرة على معسكر حمزة بالكامل، بعد هجوم مباغت لقوات الجيش بغطاء من الطائرات المروحية.

وأضاف المصدر أن اشتباكات اندلعت في محور الهضبة (جنوب العاصمة)، أسفرت عن مقتل عشرات المسلحين في صفوف المليشيات، من بينهم القيادي الميليشاوي البارز مروان خميس الككلي.

وأوضح أن معارك اليومين الماضيين أسفرت عن سيطرة الجيش التامة على محور الهيرة بموازاة طريق العزيزية – غريان، التي تربط العاصمة طرابلس بمدينة غريان، والتي تعتبر شريان الإمداد لقوات الوفاق.