رئيس البرلمان الليبي: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين حكومة الوفاق وتركيا ”باطل“

قال عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي إنه يرفض الاتفاق بين بلاده، الذي وقعته حكومة الوفاق، وتركيا على ترسيم الحدود البحرية والذي أدى لإثارة غضب أثينا.

وطردت اليونان السفير الليبي الأسبوع الماضي بسبب غضبها من الاتفاق الموقع في 27 تشرين الثاني نوفمبر بما أسس لممر بحري بين ليبيا وتركيا في مناطق تعتبرها اليونان ضمن حقوقها البحرية.

وقال صالح للصحفيين في أثينا إنه يؤكد على رفض ذلك الاتفاق ويعتبره باطلًا ووصف من وقعوه نيابة عن بلاده بأن ليس لهم أي سلطة قانونية تخولهم لذلك بسبب ما قال إنه رفض لحكومتهم ذاتها، مشيرًا إلى إخفاقها في اقتراع بالثقة مرتين وعدم أدائها اليمين القانونية أمام مجلس النواب.

وتقول تركيا إن الاتفاق يهدف لحماية حقوقها ويتماشى مع القانون الدولي.

ويقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاتفاق سيسمح لتركيا وليبيا بتنفيذ عمليات تنقيب مشتركة في المنطقة.

وقالت الحكومة اليونانية يوم الثلاثاء، إنها أحالت إلى الأمم المتحدة اعتراضاتها على اتفاق بين ليبيا وتركيا لترسيم الحدود البحرية باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي.