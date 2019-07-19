اليونان.. زلزال قوي يضرب أثينا وانقطاع الاتصالات فيها

المصدر: أ ف ب

هز زلزال بقوة 5,1 درجة أثينا ومنطقة أتيكا في اليونان عند ظهر اليوم الجمعة، ما تسبب في انقطاع الاتصالات الهاتفية، إلا أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

وقال مركز الزلازل اليوناني، إن الزلزال وقع على مسافة 23 كلم شمال غرب أثينا، وتبعته هزات ارتدادية.

وذكر تلفزيون ”اي آر تي“، أن جهاز الإطفاء أنقذ حتى الآن أكثر من عشرة أشخاص احتجزوا في المصاعد في العاصمة.

ووقع الزلزال عند نحو الساعة 11:00 ت غ، ودفع بالسكان والموظفين بالخروج إلى الشوارع.

وتحدثت وسائل الإعلام عن انقطاعات في الكهرباء، إلا أن اتصالات الإنترنت لا تزال عاملة.

وتقع اليونان على خطوط الزلازل وتشهد زلازل بشكل منتظم، إلا أنها نادرًا ما توقع ضحايا.

وفي تموز/ يوليو 2017 ضرب زلزال بقوة 6,7 درجة جزيرة كوس في بحر إيجه ما أدى إلى مقتل شخصين وإحداث أضرار جسيمة.

وفي 1999 تسبب زلزال بقوة 5,9 درجة بمقتل 143 شخصًا في أثينا ومناطق شمال غربها.