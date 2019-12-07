الحكومة الليبية المؤقتة تناقش مع روسيا تداعيات الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق

أجرى وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالهادي الحويج، اليوم السبت، مباحثات مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في موسكو، بشأن تداعيات الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق في طرابلس.

وقالت وزارة خارجية الحكومة المؤقتة في بيان؛ إنّ ”الاجتماع الذي جاء بناء على دعوة رسمية من الخارجية الروسية استمر لمدة ثلاث ساعات، وتناول فيه الطرفان موضوعات تهم الجانبين“، مضيفًا أنّ ”الاتفاق التركي مع حكومة السراج كان محور هذه الاجتماع“.

وأشار البيان، إلى أنّ ”الحويج عبر عن رفض الليبيين لهذا الاتفاق، وأوضح للجانب الروسي رؤية الحكومة الليبية الموقتة لمرحلة ما بعد تحرير العاصمة طرابلس، وكذلك فيما يتعلق بمؤتمر برلين، وتطلعات الشعب الليبي لحل القضية الليبية وفق رؤية ليبية خالصة“.

وأضاف أنّ ”الجانبين بحثا سبل تطوير التعاون الثنائي عبر إقامة منتدى اقتصادي ليبي روسي، ودعوة الشركات الروسية للمشاركة في اعادة إعمار المدن الليبية التي دمرتها الجماعات الإرهابية المتطرفة“.

كما وجه الحويج؛ الدعوة للخارجية الروسية لإعادة افتتاح قنصلية الاتحاد الروسي في بنغازي، كما تم مناقشة الاستفادة من الخبرات الروسية في مجالات الزراعة والإسكان والمرافق، والسكك الحديدية والتدريب في السلك الدبلوماسي.