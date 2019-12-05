أردوغان يربط تحقيق أهداف الاتفاق مع السراج بقدرة حكومة الوفاق ”على الصمود“

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا حول تحديد الصلاحيات البحرية بين البلدين، ستحقق هدفها طالما تحلت الحكومة الشرعية في ليبيا بالصمود.

وجاء ذلك في بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اليوم الخميس، حيث أشار إلى أن أردوغان أجرى لقاءً مع صحفيين في العاصمة البريطانية لندن.

وحول مذكرة التفاهم مع ليبيا، قال أردوغان:“هذه الخطوة ستحقق هدفها طالما تحلّت الحكومة الشرعية في ليبيا بالصمود وبقيت متماسكة“، بحسب وكالة الأناضول.

وفي وقت سابق،اليوم، وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، على مشروع قانون لمذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا والمتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقّع رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـ“حكومة الوفاق الوطني“ الليبية، المعترف بها دوليًا.

وانتقدت وزارة الخارجية الأمريكية الاتفاق، معتبرة أنه ”مثير للاستفزاز“.

ونقلت وسائل إعلام يونانية، عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية- لم تكشف هويته- قوله:“إن إعلان مذكرة التفاهم الموقعة بشأن ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة الوفاق تسبب بتوترات في المنطقة، وهو أمر غير مفيد ومثير للاستفزاز“.

وأضاف متحدث الخارجية الأمريكية:“الولايات المتحدة لا تتدخل بشكل عام، ولا تتخذ موقفًا بشأن النزاعات حول الحدود البحرية للدول الأخرى، لكنها تدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن القيام بأعمال تخاطر بتزايد التوترات شرق البحر المتوسط في وقت حساس“.