 البرلمان الليبي: لا يحق لفايز السراج توقيع أي اتفاقيات مع تركيا‎

عبر مجلس النواب الليبي، عن استنكاره ورفضه الكامل لاتفاقية التعاون الأمني المشترك التي وقعتها حكومة فايز السراج مع الحكومة التركية، خلال الزيارة التي يجريها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى أنقرة.

وقال المجلس، في بيان صدر يوم الخميس، إن توقيع الاتفاقية يجيء بالمخالفة للإعلان الدستوري الليبي، فلا يحق لحكومة السراج أو غيره توقيع أي اتفاقية مع دولة أجنبية دون موافقة واعتماد البرلمان، السلطة التشريعية في البلاد، وبالمخالفة أيضًا للاتفاق السياسي غير الدستوري الذي انبثقت منه حكومة فايز السراج.

وأكد أن توقيع مثل هذه الاتفاقية الباطلة بموجب الدستور والقوانين الليبية، يأتي في إطار مخالفة النظام التركي للقرارات الدولية بحظر التسليح في ليبيا واستمرارًا في دعمه المُعلن للميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، ومحاولةً للالتفاف على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة .

وطالب البرلمان الليبي، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي، بوقف التدخل التركي في ليبيا، الذي يصب في مصلحة الميليشيات المسلحة والمتطرفين، ولا يخدم مصلحة الشعب الليبي ولا العلاقة الثنائية بين الشعبين الليبي والتركي، وإنما خدمةً لميليشيات مسلحة ومتطرفين تحالف معهم فايز السراج.

وكان السراج وقع، يوم الأربعاء، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين الأمني والبحري، دون الكشف عن مضمونها.