بعيدًا عن العدسات.. أردوغان يستقبل رئيس حكومة الوفاق الليبية

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج.

وجرى لقاء أردوغان مع السراج في قصر دولما بهتشة بمدينة إسطنبول، بعيدًا عن عدسات الصحفيين.

واستمر اللقاء مدة ساعتين و15 دقيقة، دون الإفصاح عن فحوى الحديث الذي دار بينهما، بحسب ”الأناضول“.

وأوضح بيان صادر عن مكتب الاتصال في الرئاسة التركية، أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية.

من جانبه، قال وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، إن ”اتفاقية التعاون الأمني تأتي في إطار تعزيز قدرة حكومة الوفاق على بسط السيطرة الأمنية والاستقرار حتى الارتقاء للمستوى الدولي“، وفق تعبيره.

ونقلت وسائل إعلامية مقربة من حكومة الوفاق عن باشاغا قوله إن ”مذكرة التفاهم مع تركيا تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات“.

وأشار إلى أن ”المذكرة غطت جميع الجوانب التي تحتاجها حكومة الوفاق، والأجهزة الأمنية في أمس الحاجة لها لتطوير قدراتها“.

وكان السراج وصل الأربعاء إلى تركيا في زيارة غير معلنة على رأس وفد ذي طابع أمني عسكري، فقد ضم كلًا من وزير الخارجية محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وآمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة جويلي، ووكيل وزارة الدفاع صلاح النمروش، ومستشار الرئيس للأمن القومي تاج الدين الرزاقي.

وتدور العديد من التساؤلات حول علاقة حكومة الوفاق بتركيا المتورطة في إمداد المليشيات التابعة للوفاق بالسلاح، ودعم قوى متطرفة، بهدف عرقلة تقدم الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة طرابلس.