مقتل فرنسي طعنًا بسكين وإصابة جندي في بنزرت التونسية‎

أقدم شاب تونسي يوم الإثنين، على قتل مواطن فرنسي الجنسية بمنطقة جرزونة التابعة لمحافظة بنزرت (شمال تونس) بعد طعنه بسكين في منطقة الرقبة والصدر.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن المعتدي قام أيضا بطعن جندي في الجيش التونسي، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ثم تمكّن من الهرب إلى وجهة غير معلومة.

في المقابل، كشف مصدر أمني، أن الجاني غادر السجن منذ أسبوع، مستبعدا أن يكون المعتدي تابعا للجماعات التكفيرية أو أنه يتبنى فكرهم.

وقبل أيام، شهدت محافظة بنزرت جريمة قتل مماثلة، ذهب ضحيتها رائد من الشرطة التونسية يدعى فوزي الهويملي بعد أن تعرض لعملية طعن من قبل عنصر تكفيري أمام محكمة الاستئناف بالمحافظة.

وتمكنت حينها الوحدات الأمنية بمساعدة المواطنين من مطاردة المعتدي والقبض على الفور.