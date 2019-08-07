وزير الدفاع التونسي يستقيل ويودع ملف ترشحه للرئاسيات

أودع وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي اليوم الأربعاء، ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة المبكرة المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر/أيلول المقبل، وقدم فور ذلك استقالته، ليكون بذلك أحد أبرز المنافسين على المنصب.

والزبيدي (69 عامًا) مستقل لكنه يحظى بدعم من عدة شخصيات سياسية وأحزاب ليبرالية من بينها ”نداء تونس“ و“آفاق تونس“.

ومن المحتمل أن يكون الزبيدي قد قدم استقالته من منصبه الحكومي خلال لقائه أمس الثلاثاء بالرئيس المؤقت محمد الناصر، وذلك للتفرغ الكلي للانتخابات الرئاسية المنتظرة يوم 15 أيلول/سبتمبر المقبل.

وبعد غموض لافت رافقته تكهنات واسعة بترشحه للاستحقاق الرئاسي، حسم الرجل المقرب من الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي أمره وأودع ملفه للدخول في السباق نحو القصر الرئاسي في قرطاج.

وبحسب مراقبين، يعد الزبيدي من أبرز المرشحين للفوز، لا سيما في ظل الدعم القوي الذي يحظى به من عدة قوى سياسية على غرار حركة نداء تونس واتحاد الشغل التونسي.