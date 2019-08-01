تونس.. الشاهد يوضح حقيقة محاولة الانقلاب على الحكم خلال مرض السبسي

رد رئيس الحكومة التونسية على ما تم تداوله خلال الآونة الأخيرة حول محاولة الانقلاب على الحكم، عقب تدهور الوضع الصحي للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، مؤكدًا أن ذلك ”عار عن الصحة تمامًا“.

وقال الشاهد، في حوار مع إذاعة ”شمس أف أم“ والتلفزيون الرسمي التونسي، وقناة ”حنبعل“ إن تونس ”لديها جيش جمهوري، ولا مجال لحدوث انقلاب“.

وشدد على أن علاقته بالسبسي في الأشهر الأخيرة كانت ”طيبة“، مشيرًا إلى أن صفحة الخلاف بينهما طويت يوم 20 مارس/ آذار الماضي.

جاء ذلك ردًا على ما كشفته مجلة ”جون أفريك“ الصادرة بباريس بأن يوسف الشاهد عرض على الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي عقب مغادرته المستشفى مطلع يوليو/ تموز الجاري، مقترحًا وُصف بأنه ”غير لائق“ دعا فيه الشاهد رئيس الجمهورية إلى التخلي عن ممارسة السلطة من موقعه كرئيس للجمهورية والخلود إلى الراحة.

وأكد الشاهد أن ”انتقال السلطة في تونس كان بطريقة سلسلة وبطريقة ديمقراطية وفي كنف الاحترام للدستور، عقب رحيل الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي“.

وقال الشاهد، إنه ”تألم على غرار كل التونسيين لوفاة قايد السبسي، لكن شعرت في نفس الوقت بالفخر لما عاشته تونس من انتقال سلس للسلطة وعدم الدخول في فترة شغور“.

وأضاف أنه ”عندما تلقى خبر وفاة الرئيس الراحل، اتصل برئيس البرلمان محمد الناصر للاجتماع به بخصوص انتقال السلطة بشكل دستوري، وتسلم الناصر الرئاسة بشكل دستوري بعدما تم معاينة الشغور“.

وتابع أنه ”عقد اجتماعًا ثانيًا مع عدد من الوزراء والمشرفين على البروتوكول والأمن الرئاسي بالبرلمان حول تجهيز مراسم الجنازة“.