استدعت إيران مساء الأربعاء، سفير بريطانيا لدى طهران سايمون شيركليف، للاحتجاج على تسليم لندن أحد الرعايا الإيرانيين إلى الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان وصل "إرم نيوز" نسخة منه إنه "على إثر قيام الحكومة البريطانية بتسليم أحد المواطنين الإيرانيين إلى أمريكا بتهمة التهرب من العقوبات، تم استدعاء السفير البريطاني في طهران إلى وزارة الخارجية".

أخبار ذات علاقة إيران تستدعي سفير ألمانيا لدى طهران

ونقل المدير العام القنصلي لوزارة الخارجية الإيرانية للسفير البريطاني "احتجاج طهران الشديد على الاعتقال غير القانوني لمواطن إيراني وتسليمه إلى أمريكا"، وفق البيان.

وأضاف المسؤول الإيراني أنه "بعد أن علمت الخارجية الإيرانية باعتقال هذا المواطن الإيراني بشكل غير قانوني، تابعت الوزارة ضرورة إطلاق سراحه عبر القنوات الدبلوماسية في طهران ولندن، ولا تزال الجهود مستمرة في هذا الصدد".

ولم تكشف السلطات الإيرانية بعد عن هوية الشخص الذي اعتقلته بريطانيا وسلمته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.