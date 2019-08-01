”نداء تونس“ يبحث ترشيح وزير الدفاع للرئاسة

كشفت مصادر مطلعة داخل حزب ”نداء تونس”، أن الحزب يبحث إمكانية ترشيح وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي للانتخابات الرئاسية التي ستجري في الـ 15 من أيلول/سبتمبر المقبل.

وأكد المصدر لـ“إرم نيوز“، أن الزبيدي بات الأقرب للنداء، حيث كان قريبًا من الرئيس التونسي الراحل ومؤسس الحزب الباجي قايد السبسي.

على صعيد متصل، أكد المنجي الحرباوي الناطق الرسمي باسم ”نداء تونس“، أن الحزب سيكشف عن مرشحه للانتخابات الرئاسية خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وأكد الحرباوي لـ“إرم نيوز“، أن المكتب السياسي قرر إعطاء الأولوية لترشيح أبناء الحزب لخوض الاستحقاق الانتخابي، مرجحًا اختيار شخصية وطنية، بحال لم يتم التوافق على شخصية من داخل الحزب.

وأضاف أنه ”إذا تمّ ترشيح اسم من خارج حزب نداء تونس، فإنه يجب أن تتوفر فيه عدة شروط من بينها أن يكون مستقلًا، لا ينتمي لحزب سياسي آخر، وأن يكون كفاءة وطنية“.

ومنذ وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تصاعدت الدعوات لترشيح وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي للانتخابات الرئاسية، حيث اعتبر نشطاء في المجتمع المدني ووجوه سياسية، أنّ الزبيدي ”يمثّل واحدًا من أكثر الوزراء الذين يحظون بإجماع واحترام شعبي“.

وكان الزبيدي آخر من التقى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قبل رحيله في 25 تموز/يوليو الماضي.