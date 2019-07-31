تونس.. تأييد قرار منع المرشح الرئاسي نبيل القروي من السفر

صادق القضاء التونسي على قرار منع الإعلامي والمرشح الرئاسي نبيل القروي من السفر، والإبقاء على أمواله قيد التجميد، بتهمة الفساد وتبييض الأموال، وذلك وفقًا لما أعلنته منظمة ”أنا يقظ“ عبر صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“.

وجاء هذا القرار بعد شكوى رسمية قدمتها منظمة ”أنا يقظ“، التي تعمل على مكافحة الفساد، إلى القضاء الاقتصادي والمالي، ضد نبيل القروي، بخصوص شبهة غسل أموال باستعمال الشركات التي يملكها رفقة شقيقه في كل من المغرب والجزائر ولوكسمبورغ.

وكان القضاء التونسي قد قرر منع نبيل القروي من السفر بداية شهر يوليو/تموز الجاري، كما اتخذ قرارًا بتجميد أمواله برفقة شقيقه غازي القروي.

ورغم ملاحقة القروي بتهمٍ في الفساد المالي، إلا أنه يعدّ من أبرز المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية التونسية، خصوصًا بعد امتناع الرئيس التونسي الراحل عن إمضاء القانون الانتخابي الذي يمنع بشكل صريح القروي من الترشّح.

وعلى صعيد متصل، أعلن حزب ”قلب تونس“ الوليد أواخر شهر يونيو/ حزيران الماضي، تعيين نبيل القروي، رئيسًا له، ليصبح بذلك رئيسًا لحزب سياسي ومنافسًا على مقاعد البرلمان المقبل.

وأظهرت نتائج استطلاع رأي قامت به مؤسسة ”سيغما كونساي“ التونسية منتصف الشهر الجاري، حول اتجاهات التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، تصدر حزب “قلب تونس“ الصدارة بنسبة 29%.

يذكر أن نبيل القروي من المنتقدين الدائمين للحكومة التونسية، حيث شنّ مؤخرًا هجومًا واسعًا على ”حركة النهضة“ الإسلامية، واتهمها بالعمل ضده.