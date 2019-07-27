الجيش الليبي يدمر مواقع استراتيجية للميليشيات في مصراتة

ألحقت الضربات الجوية التي نفذها طيران الجيش الليبي على أهداف بمدينة مصراتة، ليل السبت، أضرارًا بمواقع استراتيجية للميليشيات أغلبها تقع داخل مبنى قاعدة مصراتة ”الكلية العسكرية السابقة“، وفق مصدر عسكري.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“: إن الضربات التي نفذها طيران الجيش ألحقت أضرارًا بمواقع للميليشيات في مدينة مصراتة، أهمها مقر القيادة المركزية لغرفة العمليات بالمدينة، الذي يتواجد بداخله عدد من قادة مصراتة، من بينهم ”بودية“ و“القرباع“ والناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن القصف استهدف قسم المطافئ سابقًا، والذي جرى تحويله لاستيعاب الطائرات التركية المسيرة، ومعسكر ”السكت“، والذي يعتبر أكبر تجمع لآليات الميليشيات.

وأشار إلى أن القصف استهدف محطة ”التربوسفير“، وهي ملحقة بغرفة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى قصف هوائيات الرادار الملحقة بقاعدة مصراتة.

ولفت إلى أن الطيران قصف غرفة عمليات الطائرات المسيرة بمدينة سرت الموجودة داخل مصنع الأعلاف، كما استهدف رتلًا للآليات العسكرية قرب الشويرف كان في طريقه إلى الجفرة.

وشن سلاح الجو الليبي أكثر من 7 غارات جوية ليلة البارحة، ”ردًا على محاولة الطيران المسير التابع لحكومة الوفاق انطلاقًا من قاعدة الكلية الجوية مصراتة، استهداف القاعدة الجوية في الجفرة بوسط ليبيا”.