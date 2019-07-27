قال مصدر عسكري ليبي إن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي، قصف صباح اليوم السبت، للمرة الأولى، الكلية الجوية في مدينة مصراتة، دون مقاومة تذكر.
وأفاد المصدر لـ“ إرم نيوز“، بأن ”القصف كان مركزًا وأصاب بدقة أهدافًا عسكرية في القاعدة“، مؤكدًا أن ”القصف جاء ردًا على محاولة الطيران المسير التابع لحكومة الوفاق انطلاقًا من قاعدة الكلية الجوية مصراتة، استهداف القاعدة الجوية في الجفرة بوسط ليبيا”.
الجيش الليبي يقصف #مصراتة لأول مرة ويقول: "تم تدير غرفة عمليات الأتراك"#إرم_نيوز #ليبيا pic.twitter.com/jMQUswBn4d
— إرم نيوز (@EremNews) July 27, 2019
الله اكبر
تم النشر بواسطة عمليات الجيش الوطني في الجمعة، ٢٦ يوليو ٢٠١٩
وبثت صفحة عمليات الجيش الوطني، على ”فيسبوك“، فيديو للضربة التي استهدفت الكلية الجوية.
وقالت الصفحة إشارة إلى الضربة إنه ”تم تدمير غرفة عمليات الأتراك بالكلية الجوية وتم تدمير منظومة الدفاع الجوي، وتعلن القوات الجوية أن أجواء مدينة مصراتة بالكامل تحت ضربات سلاح الجو الليبي“.