الجيش الليبي يقصف مصراتة لأول مرة

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قال مصدر عسكري ليبي إن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي، قصف صباح اليوم السبت، للمرة الأولى، الكلية الجوية في مدينة مصراتة، دون مقاومة تذكر. وأفاد المصدر لـ“ إرم نيوز“، بأن ”القصف كان مركزًا وأصاب بدقة أهدافًا عسكرية في القاعدة“، مؤكدًا أن ”القصف جاء ردًا على محاولة الطيران المسير التابع لحكومة الوفاق انطلاقًا من قاعدة…