الجيش الليبي يقصف مصراتة لأول مرة

الجيش الليبي يقصف مصراتة لأول مرة

المصدر: خالد أبو الخير – إرم نيوز

قال مصدر عسكري ليبي إن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي، قصف صباح اليوم السبت، للمرة الأولى، الكلية الجوية في مدينة مصراتة، دون مقاومة تذكر.

وأفاد المصدر لـ“ إرم نيوز“، بأن ”القصف كان مركزًا وأصاب بدقة أهدافًا عسكرية في القاعدة“، مؤكدًا أن ”القصف جاء ردًا على محاولة الطيران المسير التابع لحكومة الوفاق انطلاقًا من قاعدة الكلية الجوية مصراتة، استهداف القاعدة الجوية في الجفرة بوسط ليبيا”.

 

الله اكبر

تم النشر بواسطة ‏عمليات الجيش الوطني‏ في الجمعة، ٢٦ يوليو ٢٠١٩

 وبثت صفحة عمليات الجيش الوطني، على ”فيسبوك“، فيديو للضربة التي استهدفت الكلية الجوية.

وقالت الصفحة إشارة إلى الضربة إنه ”تم تدمير غرفة عمليات الأتراك بالكلية الجوية وتم تدمير منظومة الدفاع الجوي، وتعلن القوات الجوية أن أجواء مدينة مصراتة بالكامل تحت ضربات سلاح الجو الليبي“.

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