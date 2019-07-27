الجيش الليبي يسيطر على معسكر ”النقلية“ جنوبي طرابلس

أعلن المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة، التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، سيطرة قواته اليوم السبت، على معسكر النقلية، التابع لميليشيات حكومة الوفاق الوطني، جنوب العاصمة طرابلس.

وأشار المركز في تدوينة عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“، إلى أنّ عملية السيطرة على المعسكر الذي يعتبر واحدًا من أهم مخازن الآليات والذخيرة للميليشيات، جاءت ”بتعاون قوات اللواء 73 مشاة، وكتيبة عقبة بن نافع، والكتيبة 127 مشاة، و136 مشاة“، وهي وحدات عسكرية تابعة للقيادة العامة.

القوات المسلحة العربية الليبية تسيطر على معسكر النقلية..اللواء 73 مشاة ك عقبة بن نافع وك127 مشاة وك136 مشاة، تقدم على… تم النشر بواسطة ‏المركز الإعلامي اللواء 《73》مشاة‏ في الجمعة، ٢٦ يوليو ٢٠١٩

وبحسب المكتب الإعلامي، فإن ”القوات كبدت الميليشيات خسائر في الآليات والأفراد، واستطاعت السيطرة على كوبري الفروسية أيضًا“، مع تقدم لقوات الجيش باتجاه وسط طرابلس.

وأشار المكتب إلى أن ”اللواء التاسع وكتيبة طارق بن زياد تقدما باتجاه معسكر حمزة ومشروع الدوائر، صباح اليوم، فيما لا تزال المعارك دائرة في مختلف محاور مدينة طرابلس.