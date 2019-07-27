وفد نيابي ليبي يشرح لمسؤولين أمريكيين الوضع في ليبيا

التقى وفد نيابي ليبي عدداً من المسؤولين الأمريكيين في الكونغرس ووزارة الطاقة ، في إطار توضيح حقيقة الموقف في ليبيا، وتبيان موقفهم من المخالفات التي ترتكبها حكومة الوفاق.

ووصف عضو الوفد، النائب علي التكبالي اللقاءات مع المسؤولين الأمريكيين بالناجحة، مبيناً أنهم التقوا مساعد رئيس الكونغرس لشؤون الطاقة وقدموا له شرحاً عما تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي من استعمال أموال الليبيين في تمويل الإرهاب.

وقال التكبالي في تصريح لـ “ إرم نيوز“ من واشنطن، إن أعضاء الوفد قدموا نبذة عن تحكم المليشيات في قوت الليبيين وطرق التهريب والابتزاز التي يمارسونها، مشيرين إلى ضعف حكومة الوفاق وانحياز المجلس الأعلى للدولة إلى القوى ”المتأسلمة“، مع تبيان دور الجيش في تحرير وحمابة الموانيء النفطية.

ولفت إلى أن الوفد أجرى نقاشات مع لجنة مكونة من مسؤولبن في وزارة الطاقة ، حول مستقبل ليبيا وقدراتها، فضلاً عن لقاءات أخرى مع شيوخ ونواب، شارحين لهم ما يحدث في ليببا وفي طرابلس بالذات، ولماذا كان على الجيش أن يدخل العاصمة.

ووضع الوفد النيابي الليبي المسؤولين الأمريكيين في ”صورة الفرق بين الجيش القانوني المشرعن له من مجلس النواب، الجسم الوحيد المنتخب، وبين الميليشيات التي تعبث بمقدرات البلاد“.

وترأس الوفد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب وعضوية نائب رئيس مجلس النواب حميد حومة ورئيس لجنة الأجهزة الرقابية زايد هدية بالإضافة الى النائب عن ترهونة صباح جمعة والنائب عن طرابلس علي التكبالي ورئيس لجنة الصحة النائب نصر الدين مهنى.