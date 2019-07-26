ليبيا.. غارة تستهدف طائرة خصصها الجيش لنقل الحجاج

أعلن المركز الإعلامي لعمليات الكرامة في ليبيا، أن قاعدة الجفرة العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش قرب مدينة هون وسط البلاد، تعرضت لغارة جوية بوساطة طائرة مُسيّرة يعتقد أنّها تركية.

وذكر المركز، في منشور عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“ اليوم الجمعة، أن طائرة ”مسيّرة تركية“ استهدفت قاعدة الجفرة العسكرية.

طائرة تركية مسيّّرة يقودها الضباط الاتراك تستهدف طائرة نقل في قاعدة الجفرة خصصتها القوات المسلخة لنقل الحجيج من منطقة… تم النشر بواسطة ‏المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة‏ في الجمعة، ٢٦ يوليو ٢٠١٩

وحسب المركز الإعلامي لعمليات الكرامة، فإن الغارة استهدفت طائرة نقل في قاعدة الجفرة خصصها الجيش الليبي لنقل فوج من الحجاج من منطقة الجفرة إلى مطار بنينة للتوجه إلى الأراضي المقدسة.

وتداولت وسائل إعلامية ليبية حدوث غارة جوية على مدينة الجفرة ليلة أمس، وهي المحاولة الثانية لاستهداف القاعدة بعد أن فشلت المحاولة الأولى عبر طائرة مسيرة أيضًا أسقطها الجيش الليبي.