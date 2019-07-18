فور عودته من القاهرة.. بن صالح سيعلن تشكيل ”فريق الحوار الوطني“ رسميًا

أعلن الرئيس الجزائري المؤقت، عبدالقادر بن صالح، يوم الخميس، قرب تشكيل قيادة الحوار الوطني، وصولًا إلى صياغة مقترحات حل الأزمة السياسية، وذلك قبل توجهه إلى العاصمة المصرية القاهرة.

ويرتقب الإعلان الرسمي عن التشكيل المدني والسياسي للحوار، فور عودة بن صالح من القاهرة التي وصلها عشية مباراة نهائي بطولة أمم أفريقيا بين منتخبي الجزائر والسنغال.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح يعتبر دعوة فصيل من المجتمع المدني إلى تكليف شخصيات وطنية بقيادة حوار شامل ”خطوة إيجابية، في سبيل تجسيد المسمى الذي اقترحته الدولة“، في إشارة إلى أن السلطة الحاكمة تفاعلت سريعًا مع مقترحات ”المنتدى المدني للتغيير“.

وأصرّ المنتدى الذي يضم قوى مدنية من النشطاء والمنظمات والنقابات، على الاستعجال في إطلاق ندوة الحوار الوطني، بقيادة شخصيات بارزة لم تتورط في ملفات فساد منظومة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

يأتي ذلك بعد نحو 24 ساعة من إعلان الرئاسة الجزائرية عن ”اتصالات متقدمة ومشاورات مستمرة مع شخصيات وطنية معارضة معنية بمسار ”الحوار الشامل“ الرامي إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، ضمن التعهدات التي قطعها رئيس البلاد المؤقت.

ورغم عدم كشف الرئاسة عن ”هوية الشخصيات المعنية بالحوار الوطني“، إلا أن مصادر متطابقة لفتت إلى إقناع وجوه بارزة من المعارضة في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة وأخرى من نشطاء الحراك الشعبي المستمر منذ الـ22 من شباط/فبراير الماضي للانخراط بهذا الحوار.