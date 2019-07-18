الجزائر.. حبس ”عميد وزراء بوتفليقة“ عمار غول بتهمة فساد

قرر مستشار التحقيق بالمحكمة العليا الجزائرية، اليوم الخميس، إيداع زعيم حزب ”تجمع أمل الجزائر“، ووزير النقل والإنشاءات العامة السابق، عمار غول، رهن الحبس المؤقت في قضايا فساد مرتبطة برجلي أعمال شهيرين يرتبطان بالأذرع المالية لنظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وخضع ”غول“، الملقب بـ“عميد الوزراء“، للتحقيق بتهم تبديد المال العام، ومنح مزايا غير مستحقة لرجلي الأعمال محي الدين طحكوت وعلي حداد، والذين يستحوذان على أكثر من 40% من مشاريع الإنفاق العام في البلاد.

وهذه هي القضية الأولى لعمار غول، فيما يتواصل التحقيق القضائي على أعلى مستوى في قضية فضائح الطريق السيار شرق/غرب، المعروف باسم ”مشروع القرن“، والذي ابتلع من الخزينة العامة نحو 13 مليار دولار.

ويقود عمار غول حزب ”تجمع أمل الجزائر“ بعد انشقاقه عن حركة ”مجتمع السلم“ الإسلامية، حتى أصبح من أشدّ الموالين للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الذي عينه بالحكومة لأكثر من 15 عامًا، وقلده عدة مناصب وزارية، حتى صار يلقب بـ ”عميد الوزراء“، ثم أدخله مجلس ”السينا“ بحصانة برلمانية جنبته المتابعة القضائية.