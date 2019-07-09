بن صالح يعزل قنصل الجزائر بمرسيليا الفرنسية

قرر الرئيس الجزائري المؤقت، عبدالقادر بن صالح، إنهاء مهام القنصل العام بمرسيليا الفرنسية، بوجمعة رويبح، بحسب بيان مقتضب بثه التلفزيون الرسمي، ليل الثلاثاء، في نشرته الرئيسة.

ولم يوضح التلفزيون الجزائري ولا البيان الرئاسي دواعي الإقالة المفاجئة للدبلوماسي البارز، بوجمعة رويبح، رغم أن المعني أثار جدلُا عارمًا قبل سنوات بسبب علاقته بكوادر حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وتوظيف ”مشبوه“ لأبناء عسكريين ومسؤولين بالبعثة الدبلوماسية.

ويرجح مراقبون أن تكون طريقة تسيير بوجمع رويبح لعدد من الملفات في العلاقة الجزائرية الفرنسية، قد أزعجت صناع القرار في بلاده، إضافة إلى تداول أنباء تخص استصدار القنصل العام المعزول لجوازات سفر ووثائق رسمية لمسؤولين ورجال أعمال تلاحقهم شبهات فساد.