الجيش الليبي يعلن ”السيطرة على الوضع“ جنوب طرابلس وأسر عناصر من مليشيا ”النواصي“

أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم السبت، استعادته السيطرة على الوضع في جميع محاور القتال بمناطق جنوب العاصمة الليبية طرابلس، عقب مواجهات عنيفة مع المليشيات المسلّحة في منطقة الخلة.

ووفقًا لبيان مقتضب نشره الجيش عبر صفحة المركز الإعلامي لـ“عمليات الكرامة“، أعلن أن ”الأوضاع على ما يرام في جميع المحاور“، مؤكدًا إلحاق خسائر فادحة بالمليشيات، خلال مواجهات بمناطق متفرّقة.

وقال الجيش في بيانه، إنه أسر مجموعة تتكون من 9 عناصر من مليشيا ”النواصي“، خلال كمين في محور ‎خلة الفرجان، جنوب طرابلس.

ويخوض الجيش الوطني الليبي، مواجهات عنيفة مع المليشيات جنوب طرابلس، حيث تمكّن من صدّ هجوم في محيط معسكر اليرموك تزامنًا مع تجدّد المواجهات في مناطق متفرّقة، وفق ما أكّده مصدر عسكري ليبي.

وأفاد المصدر العسكري، لموقع ”إرم نيوز“، أنّ قوات الجيش الوطني ”أفشلت هجومًا في محيط معسكر اليرموك جنوب العاصمة الليبية طرابلس، وأجبرت الميليشيات بالعودة على أعقابها“.

وأضاف المصدر، أن قوات الجيش تحافظ على مواقعها منذ أكثر من شهر، مبينًا أن إستراتيجية الجيش تقضي باستنزاف المجموعات المسلحة واستدراجها خارج المناطق المزدحمة وسط العاصمة.