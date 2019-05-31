الجيش الليبي يقصف تجمعين للميليشيات بالعاصمة طرابلس

قام سلاح الجو الليبي، التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، بشن غارتين جويتين، الجمعة، على تمركز للميليشيات التابعة لحكومة الوفاق.

ووفق بيان عسكري نشر على صفحة المركز الإعلامي لعمليات الكرامة على الفيسبوك، فإن سلاح الجو قام بغارتين الأولى استهدفت تجمعًا يضم مقاتلين مرتزقة من تشاد يتبعون ميليشيا أسامة الجويلي.

ووفقًا لنفس المصدر، فإن الغارة الثانية استهدفت حشدًا ميليشياويًا بطريق المطار، مبينًا أن الإصابات للهدفين كانت مباشرة ودقيقة، وأحدثت خسائر في الآليات والبشر، مشيرًا إلى أن هذه التجمعات كانت تستعد لشن هجوم بأكبر قوة لديها على بعض قطاعات الجيش الليبي.

البيان العسكري أشار أيضًا إلى حصول الجهات العسكرية في عمليات الجيش الليبي على معلومات دقيقة بخصوص تقاضي عناصر الميليشيات المنضوية تحت حكومة الوفاق على مبلغ 3000 آلاف دينار ليبي يوميًا لكل مقاتل ضمن هذه الميليشيات.