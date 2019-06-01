الجيش الليبي يصدّ هجومًا للميليشيات جنوب طرابلس

تمكّن الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، من صدّ هجوم شنّته الميليشيات المسلّحة في محيط معسكر اليرموك، جنوب العاصمة الليبية، طرابلس، تزامنًا مع تجدّد المواجهات في مناطق متفرّقة، وفق ما أكّده مصدر عسكري ليبي.

وأفاد المصدر العسكري الليبي، لموقع ”إرم نيوز“، أنّ قوات الجيش الوطني أفشلت هجومًا ”مباغتًا“ في محيط معسكر اليرموك جنوب العاصمة الليبية طرابلس، وأجبرت الميليشيات بالعودة على أعقابها، مشيرًا إلى أنّ ”قواتنا تمرّ بوضع جيّد يخوّل لها التصدّي لأيّ هجوم و ردع المعتدين“، وفق قوله.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش تحافظ على مواقعها منذ أكثر من شهر، مبينًا أن استراتيجية الجيش تقضي باستنزاف المجموعات المسلحة واستدراجها خارج المناطق المزدحمة في وسط العاصمة، بحسب الخطط المعدة مسبقًا والتي جرى تنفيذها خلال الأسابيع الماضية.

وبالتزامن مع ذلك، اندلعت مواجهات مسلحة، صباح يوم السبت بين الميليشيات وقوات الجيش الليبي، في ضواحي العاصمة الليبية، طرابلس.

وأعلنت قيادات عسكرية في حكومة ”الوفاق“، في وقت سابق، عن إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد قوات الجيش الوطني الليبي، لدفعها إلى الانسحاب خارج مناطق العاصمة الليبية.

وبحسب سكان في العاصمة طرابلس تدور المواجهات المسلحة في محور مطار طرابلس العالمي المغلق منذ سنوات جنوب العاصمة، وفي مناطق السواني وطريق الرملة وفي محيط معسكر اليرموك جنوب المدينة.

وأعلنت قوات الجيش الوطني الليبي عن دفع تعزيزات جديدة إلى محاور القتال لدعم صفوف الجنود.

وفي تطوّر ميداني آخر، سقطت عدة قذائف عشوائية في منطقة ”السواني“ بضواحي العاصمة الليبية طرابلس، لكن دون أن تسفر عن أضرار في صفوف المدنيين.