حفتر يعين قائد معركة ”البرق الخاطف“ آمرًا للعمليات القتالية المتقدمة لتحرير طرابلس

أصدر القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قرارًا بتعيين اللواء أحمد سالم، بمنصب آمر العمليات القتالية داخل المحاور المتقدمة لـ“تحرير طرابلس“.

وأكدت غرفة عمليات طرابلس ومجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعتان للجيش الوطني الليبي على صفحتيهما بموقع فيسبوك، أن اللواء أحمد سالم وصل إلى طرابلس، وباشر مهمته الجديدة داخل المحاور المتقدمة، وبرفقته قوة من كتيبة شهداء الزاوية وقوة من الكتيبتين 177 و 173 .

وكان اللواء سالم يشغل منصب آمر غرفة عمليات تحرير مصراته، ومعاون آمر غرفة عمليات الكرامة، ويعد من أبرز القيادات العسكرية في عملية الكرامة، منذ انطلاقها في أيار/ مايو 2014 .

وقاد سالم عددًا من المعارك ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة بمدينة بنغازي إلى حين اختياره معاونًا لآمر غرفة العمليات، كما قاد معركة البرق الخاطف لتحرير الموانئ والحقول النفطية من قبضة التنظيمات الإرهابية.