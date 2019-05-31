حفتر: نقف مع روسيا في خندق واحد ضد ”الإرهاب“

أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أن القوات المسلحة الليبية والروسية تقف في خندق واحد في مواجهة القوى ”الإرهابية“.

جاء ذلك خلال زيارة حفتر الخميس، إلى موسكو، حيث بحث مع كبار المسؤولين الروس، سبل ”التنسيق المستمر بين ليبيا وروسيا فيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب“، وفق ما نقلته شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للجيش الليبي.

وذكرت الشعبة على صفحتها في ”فيسبوك“، أن حفتر ”أشاد خلال هذه الزيارة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وبالدور الروسي الجاد في محاربة الإرهاب“.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، طلال الميهوب، في وقت سابق، إن ”زيارة المشير خليفة حفتر، إلى روسيا، ستركز على ضرورة مكافحة الإرهاب“.

واتخاذ خطوات ومواقف واضحة من الدول الفاعلة والمؤثرة تجاه ما تقوم به تركيا وقطر من عمليات نقل الأسلحة والذخائر والمقاتلين الأجانب إلى الأراضي الليبية“.