الجيش الليبي يعلن مقتل قيادات بارزة في قوات ”الوفاق“

أكد مصدر عسكري في الجيش الوطني الليبي، أن آخر معارك طرابلس أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات، مضيفًا بأن الضربتين الجويتين، فجر السبت، أسفرتا عن مقتل قيادات ميدانية بارزة في صفوف ميليشيات حكومة الوفاق.

ووفقًا لما أعلنه المركز الإعلامي لعمليات الكرامة، عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“، فإن العمليات الأخيرة أسفرت عن مقتل قيادات ميدانية، منهم عدة عناصر من ميليشيات الزاوية، أبرزهم عبدالواحد هدية، وهو أحد أقرباء القيادي في تنظيم المقاتلة الليبي أبوعبيدة الزاوي، كما أشار المركز إلى إصابة آدم المصراتي مساعد آمر كتيبة الحلبوص إصابة بليغة .

كما أكدت الصفحة، مقتل القيادي في ميليشيات الوفاق مروان دربال، بعد إصابته إصابة بليغة ونقله للمستشفى لتلقي العلاج.

ووفق بيان عسكري نشر على صفحة المركز الإعلامي لعمليات الكرامة على ”فيسبوك“، فإن سلاح الجو قام بغارتين، الأولى استهدفت تجمعًا يضم مقاتلين مرتزقة من تشاد يتبعون ميليشيا أسامة الجويلي، فيما استهدفت الغارة الثانية تجمعًا لميليشيات الوفاق على طريق المطار.

يشار إلى أن قوات حكومة الوفاق حشدت قواتها خلال اليومين الماضيين، في محاولة لإخراج قوات الجيش الليبي من محيط طرابلس.