تدهور صحة الجنرال بن حديد الموقوف بتهمة ”إضعاف معنويات“ الجيش الجزائري

كشف مصدر مطلع لـ“إرم نيوز“، يوم الخميس، عن تدهور الوضع الصحي للجنرال المتقاعد حسين بن حديد، الموقوف منذ عدة أسابيع بتهمة إضعاف معنويات الجيش الجزائري.

واستنادًا للمعلومات المتوفرة، فإنّ بن حديد تعرّض إلى كسر في عنق الفخذ إثر سقوط سيئ أثناء استحمامه في سجن الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية.

وجرى تحويل بن حديد إلى مستشفى مصطفى باشا، فيما حرص الأطباء على إبقائه من دون حركة، على أن يخضع لعملية جراحية يوم الأحد المقبل.

وكانت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية أجلت قبل أسبوعين محاكمة الجنرال بن حداد إلى 19 حزيران/ يونيو القادم.

ويتابع القضاء المحلي بن حديد بتهمة ”الإسهام في وقت السلم في محاولة إضعاف روح ومعنويات الجيش“.

وواجه بن حديد في وقت سابق تهمتي ”قذف مؤسسات دستورية“، و“إضعاف معنويات عناصر الجيش الجزائري“، وهما تُهمتان تُصنَّفان ضمن الجنايات، دون احتساب حيازته سلاحًا ناريًا دون ترخيص، وخرق واجب التحفظ بالنسبة للعسكريين.

وعُرف الجنرال السابق بانتقاداته اللاذعة لقيادة أركان الجيش الجزائري، وبخاصة الفريق أحمد قايد صالح، ويعتبره مراقبون من ”أدوات“ الجنرال المعتقل محمد مدين المعروف بتوفيق، مدير الاستخبارات العسكرية السابق.

وسبق للجنرال بن حديد أن توبع قضائيًا عام 2015 بتهمة ”قذف مؤسسات دستورية“، بعدما جرى اعتقاله بمعية ابنه في خريف السنة ذاتها، اقتيدا آنذاك إلى مركز تابع لجهاز الدرك الوطني في ضاحية الشراقة بالعاصمة.

واتُّهم الجنرال الموقوف حينذاك باستعمال سلاح بدون ترخيص وحيازته بشكل غير قانوني.