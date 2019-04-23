موريتانيا.. مرشح جديد للرئاسة يتعهد بحل البرلمان

تعهد القيادي في حزب التحالف الشعبي التقدمي، الممثل في البرلمان الموريتاني أحمد ولد اياهي، بحل البرلمان، وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. جاء ذلك خلال خطاب إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، التي تشهدها البلاد شهر يونيو المقبل.

ونظم ولد اياهي مهرجانا بدار الشباب القديمة في نواكشوط، أعلن فيه ترشحه للانتخابات الرئاسية، وحضر المهرجان عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، والوزير الأول الأسبق، والمرشح الرئاسي، سيدي محمد ولد بوبكر.

وقال ولد إياهي إن دعوته لانتخابات تشريعية مبكرة ”ستمكن من انتخاب برلمان جديد يعبر عن الشعب بكافة قطاعاته وشرائحه وألوانه، ولا يعتبر عن الاقطاع الاجتماعي والسياسي والمالي والمافيوي، وذلك بإشراف لجنة مبرزة من كل القوى الوطنية“.

وتعهد القيادي في حزب التحالف الذي كان من بين أحزاب المعارضة التي حاورت النظام ”بحل قضية الصحراء الغربية حلا يرضي الجميع بالتشاور مع الأطراف المعنية“.

وتضمن خطاب إعلان ترشح ولد إياهي جملة من النقاط، أبرزها سن قوانين تجرم العبودية، وتعميم التمردس والكفالات المدرسية، وتحسين مكتسبات البلد والمحافظة على استقراره وبنائه“.

ويعد ولد إياهي المحسوب على التيار الناصري في موريتانيا ثامن مرشح يعلن تقدمه للسباق الرئاسية التي تشهدها البلاد الصيف المقبل، ولم يقد أي من المترشحين ملفه بعد للمجلس الدستوري، باستثناء وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني.