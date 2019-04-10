الجيش الليبي يخوض أعنف اشتباكات مسلحة في ”عين زارة“

تحاول قوات الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الوصول إلى قلب العاصمة طرابلس من منطقة ”عين زارة“ في المحور الأوسط الجنوبي.

وتدور في المناطق الجنوبية للعاصمة، معارك طاحنة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق.

وفي إطار تلك المحاولات، حققت قوات الجيش الليبي الأربعاء، تقدمًا في منطقة ”عين زارة“ بالمحور الأوسط الجنوبي، حيث شهدت المنطقة مواجهات مسلحة الثلاثاء، هي الأعنف منذ بدء الاشتباكات الخميس الماضي.

وبيّنت مصادر عسكرية من حكومة الوفاق، وجود حشودات تابعة لقوات حفتر في مدن صبراتة (70 كلم غرب طرابلس) وصرمان (60 كلم غرب طرابلس)، تمهيدًا للهجوم على مدينة الزاوية‎ غرب طرابلس.

أما في محيط مطار طرابلس الدولي، فتسيطر قوات الجيش الليبي على الجزء المحاذي لمنطقة ”قصر بن غشير“، فيما تسيطر قوات الوفاق على الجزء الأكبر منه.

من جهتها، أوردت قناة ”ليبيا الأحرار“ (خاصة)، أن سلاح الجو التابع للحكومة، استهدف تمركزًا لقوات الجيش الليبي بمعسكري ”الثامنة“ و“‎أبورشادة“ بمدينة غريان جنوب طرابلس.