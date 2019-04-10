بالفيديو.. الجيش الليبي في طرابلس يلبي استغاثة صاحبة مقطع ”أين معاشي“

ظهر اللواء علي القطعاني، آمر اللواء المجحفل 73، في أحد أحياء طرابلس، برفقة إحدى النساء الليبيات الكبيرات في السن، والتي عرفها الليبيون منذ حوالي عام عبر أحد مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل، وهي تقول ”وين معاشي ومعاشات الليبيين“ أي أين مرتبي ومرتبات الليبيين؟ موجهة سؤالها لحكومة الوفاق.

اللواء علي القطعاني، وجه حديثه للسيدة الليبية قائلاً إنهم لم ينسوا نداءها، وإن قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر اهتم بموضوعها شخصيًا، ومضيفًا ”هاهو الجيش الليبي يصل إليك ليقول لك: نحن حريصون عليك ونمنحك مرتباتك التي بحثت عنها“.

وقام اللواء علي القطعاني، بتسليم مبلغ من المال، مهدى لها من القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر.

يذكر أن الأزمة المالية التي يعاني منها الليبيون بسبب سياسات حكومة الوفاق المالية، أدخلت البلاد في أزمات متلاحقة، نتج عنها شُح السيولة في كثير من المناطق، وانقطاعها في بعض المناطق الأخرى، إضافة إلى غياب الأمن وتزايد سطوة المليشيات المسلحة.

https://www.facebook.com/MCB73L/videos/2262783317322273/