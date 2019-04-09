آخر تطورات معركة طرابلس بين الجيش الليبي والميليشيات

تتسارع تطورات الأحداث في ليبيا، مع تقدم الجيش الوطني في أحياء العاصمة طرابلس، التي يدافع عنها عناصر الميليشيات تحت رعاية حكومة الوفاق التي يقودها فائز السراج.

وفي أحدث تلك التطورات أعلن مصدر عسكري، مساء اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، تتقدم في منطقة عين زارة الواقعة وسط العاصمة الليبية طرابلس.

وقال في بيان عسكري وُزع على وسائل الإعلام: إن قوات الجيش دمرت عدة آليات لكتيبة النواصي ”الإرهابية“، وفرضت سيطرتها على مجمع عيادات ”الكحيلي“ وسط عين زارة.

وحسب شهود عيان من المنطقة تحدثوا لـ“إرم نيوز“، فإن سيطرة الجيش على منطقة عين زارة تعني أنه على بعد 5 دقائق بالسيارة من قاعدة ”بوستة“ مقر حكومة الوفاق، التي يرأسها فايز السراج.