وسط جدل شعبي.. وثيقة تكشف قيمة راتب بنكيران التقاعدي (صور)

كشفت وثيقتان مسرّبتان، اليوم الأحد، عمّا يُقال إنه قيمة الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه رئيس الحكومة المغربية السابق عبد الإله بنكيران، بعد جدّل الشارع بشأنه.

ورفعت الوثيقتان اللتان تداولهما رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بشكل كبير، من حدة الغضب الشعبي إزاء راتب معاش بنكيران، الذي أكد بدوره حصوله عليه قبل وقت قصير، بمكرمة من العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد أن علم بظروفه الصعبة.

وتُظهر الوثيقة الأولى، الأمر الملكي بمنح المسؤول الحكومي السابق معاشًا استثنائيًا شهريًا، إلى جانب المعاش المدني الذي يتقاضاه، وقدره 70 ألف درهم، ما يُعادل نحو 7 آلاف دولار، ابتداءً من 16 شهر آذار/مارس للعام 2017.

أما الوثيقة الثانية، فهي عبارة عن مذكرة إدارية مؤرَّخة بتاريخ 31 من شهر تشرين الثاني/أكتوبر للعام 2018، موجَّهة من الوزير المكلف بإصلاح الإدارة الوظيفة العمومية إلى وزير الاقتصاد والمالية.

وجاء في الوثيقة الموقَّعة من قِبل رئيس الحكومة الحالية، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني:“اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأمر الملكي بخصوص المعاش الاستثنائي“.

وفي ذات السياق، قرّر مُعلّم متقاعد يدعى لحسن بوعرفة رفع دعوى قضائية ضد بنكيران، الذي ”قام بإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، مقارنة بالمعاش الكبير الذي يتقاضاه حاليًا“، بحسب تعبيره.