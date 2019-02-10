تقارير.. نادي برشلونة يضم اللاعب المغربي شادي رياض من ريال مايوركا

كشفت تقارير أن نادي برشلونة الإسباني، أتمَّ اتفاقه لضم المغربي شادي رياض، لاعب ريال مايوركا، إذ سينضم في الصيف المقبل إلى ”لا ماسيا“.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”سبورت“، فإن البلوغرانا تعاقد بالفعل مع اللاعب المغربي، إذ نجح في الفوز بالصفقة رغم اهتمام أكثر من نادٍ بالحصول على خدماته وأبرزها فياريال.

وأشارت الصحيفة لانضمام الشاب المغربي إلى صفوف فريق ”جوفينيل ب“ تحت 18 عامًا ببرشلونة، اعتبارًا من الصيف المقبل، بعدما خطف الأنظار بالأشهر الماضية مع فريق الشباب بمايوركا.

Chadi Riad, el central cadete del Mallorca ficha por el Barça https://t.co/ODnaiSx881 vía @SERmallorca — SER Deporte Baleares (@SERdepbaleares) February 10, 2019

ويتمتع رياض بإمكانيات فنية كبيرة من حيث التعامل مع الكرة والتمركز الجيد في خط الهجوم؛ ما دفع النادي الكتالوني للتعاقد معه، وسط قناعة بإمكانية تصعيده للمشاركة مع الفريق الرديف قريبًا.

وسبق للاعب المغربي أن قاد منتخب بلاده للفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأفريقية تحت 15عامًا التي أقيمت بالجزائر العام الماضي.

من جانبه، أبدى ريال مايوركا غضبه من انتقال رياض إلى برشلونة، وبات اللاعب بعيدًا عن مخططات النادي بعدما علم بتوقيعه للبارسا.