موجة استقالات جديدة تعصف بحزب نداء تونس

قرّر 6 نواب من حزب “نداء تونس“، قائد الائتلاف الحاكم في تونس، اليوم الثلاثاء، الاستقالة من الكتلة البرلمانية للحزب، وذلك في تطوّر يزيد في تعميق الأزمة “المتدحرجة” في حزب الباجي قائد السبسي.

وعاشت كتلة حزب “نداء تونس” في البرلمان، اليوم، على وقع موجة جديدة غير مسبوقة من الاستقالات تجسدت في استقالة 5 نواب في يوم واحد، وهم علي بالأخوة، وألفة الجويني، ورضا الزغندي، ومحمود القاهري، ودرة اليعقوبي.

وكان النائب طارق الفتيتي قد قدّم قبل ذلك استقالته من كتلة النداء في وقت سابق من اليوم، ليكون بذلك ثامن نائب يستقيل من كتلة نداء تونس في أقل من أسبوعين.

وسيتراجع بذلك عدد نواب كتلة “نداء تونس” إلى 39 نائبًا، ويصبح بالتالي في المرتبة الثالثة في ترتيب الكتل البرلمانية، بعد أن فاز في انتخابات 2014 التشريعية بـ89 مقعدًا من أصل 217 نائبًا.

ومنذُ عام 2015، يعيش حزب نداء تونس أزمة سياسية وحركة انشقاقات تعمقت في الآونة الأخيرة، بالصراع بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمدير التنفيذي للحزب حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس الباجي قايد السبسي، وصلت حدّ تبادل الاتهامات بالإضرار بالحزب ومصالحه.