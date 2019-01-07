حركة نداء تونس ترشح السبسي للرئاسيات القادمة

أعلنت حركة “نداء تونس”، اليوم الإثنين، أنّ مؤسّسها رئيس البلاد الباجي قائد السبسي، سيكون “المرشّح الأوّل”، في السباق الرئاسي المرتقب، إذا رغب بالترشح.

وقال القيادي في حركة “نداء تونس”، سفيان طوبال، في تصريح صحفي لإذاعة “شمس أف أم” المحلية، إن حزبه سيشارك في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، و إنّه سيُعلن عن مرشحه للرئاسيات خلال المؤتمر المقبل للحزب، موضّحًا أن المرشح “يختاره أعضاء نداء تونس وقواعده”.

وشدّد طوبال، على أن “مؤسّس الحزب، الباجي قايد السبسي (92 عامًا) له الأولوية، إذا عبر عن نيته بالترشح للانتخابات الرئاسية”.

وتسعى قيادات حزب “نداء تونس”، إلى عقد أول مؤتمر انتخابي للحزب الشهر المقبل، بهدف “إحياء” الحزب الذي أسسه الباجي قائد السيسي، قبل أن تضربه في الآونة الأخيرة عاصفة استقالات وانقسامات بسبب الموقف من رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد.

وحدد حزب نداء تونس، موعد انعقاد المؤتمر الانتخابي الأول للحزب قبل نهاية شهر شباط/ فبراير المقبل، حيث شكل لجنة تشرف على إعداد المؤتمر المرتقب.

وسيعقد المؤتمر بعد مرور حوالي 7 أعوام على إعلان تأسيس حزب “نداء تونس”، في يونيو/ حزيران 2012، من قبل الباجي قائد السبسي.

وقال عضو لجنة إعداد المؤتمر الانتخابي الأول لحزب “نداء تونس” بوجمعة الرميلي، في تصريح سابق لـ”إرم نيوز” إن المؤتمر المرتقب سيكون “خطوة أولى نحو إعادة إحياء المشروع السياسي الذي أسسه السبسي”.

وتأمل قيادات حركة نداء تونس بإعادة إحياء الحزب مع الانفتاح على أحزاب سياسية أخرى تلتقي مع “نداء تونس” في التوجهات الفكرية والسياسية والاقتصادية، حسب الرميلي.

وستعمل لجنة الإعداد للمؤتمر الانتخابي التي يترأسها القيادي في الحزب رضا شرف الدين، على إقناع الشخصيات المستقيلة من “نداء تونس” بالمشاركة في المؤتمر المرتقب.

ويعدّ المؤتمر الانتخابي لحركة “نداء تونس”، أحد أبرز المطالب التي نادت بها قيادات الحزب قبل انشقاقها وتأسيسها أحزابًا أخرى، بسبب ما اعتبروه “انفرادًا” من قبل المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي، في اتخاذ القرارات.

ويدعم الرئيس الباجي قائد السبسي، فكرة التعجيل بعقد “مؤتمر انتخابي ديمقراطي” يتم ضمنه انتخاب قيادة جديدة تلتف حولها كل الشخصيات المنتمية للحزب.