نجل السبسي يشن هجومًا غير مسبوق على الشاهد

شنّ نجل الرئيس التونسي، والمدير التنفيذي لحركة “نداء تونس”، حافظ قائد السبسي، اليوم الأحد، هجومًا غير مسبوق على رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، نافيًا كل ما تم تداوله حول إمكانية عودة العلاقات بينهما.

ووجّه حافظ قائد السبسي، خلال اجتماع عقدته حركة “نداء تونس” بالعاصمة، حضره موقع “إرم نيوز”، نقدًا لاذعًا و مباشرًا ليوسف الشاهد، واصفًا إياه بأنه “من قيادات الصف الرابع لحركة نداء تونس”.

وأضاف: “يوسف الشاهد لم يكن له أدنى إشعاع لولا الباجي قائد السبسي الذي فتح له طريق المسؤوليات”.

وقال، إنه من “غير المقبول أن يوظف رئيس الحكومة وسائل الدولة وإمكانياتها لخدمة مشروعه السياسي”، معتبرًا أن هذه الممارسات تذكّر التونسيين والتونسيات بأساليب و ممارسات حزب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، التي ألحقت الضرر بالعباد والبلاد”.

كما اتهم حافظ قائد السبسي، حركة “النهضة” حليفة رئيس الحكومة الحالي، يوسف الشاهد، بمحاولة إضعاف حركة “نداء تونس”.

واعتبر حافظ قائد السبسي، أن “النهضة” بمساندتها لمجموعة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، تهدف لإضعاف “نداء تونس” وتشتيته، من أجل أن تجد ساحة سياسية فارغة ومشتتة في الانتخابات المقبلة.

وبلغت الأزمة بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ونجل الرئيس التونسي، حدّ التهديد باستعمال كل الوسائل لإسقاط حكومته وسحب البساط من تحتها.

وكان حزب “نداء تونس” أعلن في بيان له أخيرًا، أنّ “الحكومة الحالية تحوّلت إلى عنوان أزمة سياسية، ولم تعد حكومة وحدة وطنية، وانتقدت الأطراف التي ترفض تغيير الحكومة بدعوى الاستقرار”، في إشارة إلى حركة “النهضة”.

ويعيش حزب “نداء تونس”، الحزب الحاكم في تونس، أزمة داخلية انفجرت؛ بسبب خلاف حاد بين مديره التنفيذي حافظ السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، إذ وصل الخلاف بينهما حد التراشق بالتصريحات وتبادل التهم.