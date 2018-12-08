“نداء تونس” ينوي ترشيح السبسي للانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن حزب “نداء تونس”، أنّه سيرشح الرئيس الباجي قائد السبسي، للانتخابات الرئاسية المرتقبة في شهر كانون الأول/ ديسمبر من عام 2019.

و قال المنسق العام لحزب “نداء تونس”، رضا بالحاج، في تصريح لموقع “إرم نيوز”، إن الباجي قائد السبسي سيكون مرشح الحزب لخوض غمار السباق الرئاسي المقبل، مشيرا إلى أن هناك استثناءً وحيدا قد يمنع السبسي من الترشح، يتمثل في رغبته بعدم خوض الاستحقاق الانتخابي المرتقب.

ومن المرتقب أن تجرى ثاني انتخابات رئاسية في تونس بعد الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، بنهاية عام 2019 ، وستشرف عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تونس سنة 2014، بعد أن تنافس في الدور الثاني من الانتخابات مع الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي.

من جانب آخر، قال القيادي بحركة نداء تونس رضا بالحاج إن وزراء الحكومة التونسية الحالية المنتمين لحركة نداء تونس لا يمثلون الحزب، مشددا على كونهم أعضاء في الحكومة بصفتهم الشخصية لا بصفتهم الحزبية.

واعتبر بالحاج أن “حزب نداء تونس ليس حزبا في المعارضة وإنما هو حزب في الدولة ولكنه لا يعتبر طرفا في الحكومة الحالية”، وفق رأيه.

كما أكد بالحاج أن الاستعدادات لعقد المؤتمر الانتخابي الأول لحزب نداء تونس تتقدم بخطى جيدة، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، البدء في توزيع الانخراطات بالحزب، و إجراء انتخابات التنسيقيات المحلية في كانون الثاني/ يناير المقبل.

و اعتبر القيادي بحركة “نداء تونس”، أنّ تونس تعتبر تجربة انتقال ديمقراطي ناجحة رغم بعض النقائص، مضيفا أن بلاده تمر بمرحلة التكوين السياسي لأجيال وفئات هامة من الشباب، وفق قوله.

وكانت الهيئة السياسية لحركة “نداء تونس”، قد قررت عقد المؤتمر الأول للحزب قبل نهاية شهر فبراير/ شباط المقبل، بدل نهاية شهر أيلول/سبتمبر مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة مكلفة بكافة الجوانب الترتيبية للإعداد للمؤتمر الانتخابي المقبل.