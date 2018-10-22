استطلاع: غالبية المغاربة يتوقعون سقوط حكومة العثماني قبل نهاية ولايتها

أظهر استطلاع للرأي قام به موقع “هسبريس” المغربي، ونشر نتائجه اليوم الإثنين، أن الحكومة المغربية التي يترأسها سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإخواني، لن تستمرَّ حتى نهاية ولايتها المقررة.

وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 15731 شخصًا، فإن معظم المستطلعة آراؤهم يتوقعون انهيار حكومة العثماني والذهاب إلى انتخابات مبكرة؛ إذ عبّر أكثر من 10 آلاف و425 مشاركًا عن احتمال سقوط الحكومة بنسبة 66.27%، بينما رأى آخرون أن رئيس الحكومة الحالية قادر على الصمود بأغلبية حكومته لغاية موعد الانتخابات التشريعية المقبلة عام 2021.

وتعيش الأغلبية الحكومية بالمغرب أزمة كبيرة؛ في ظل تصاعد حدة الخلافات بين حزب “التجمع الوطني للأحرار”، الذي يقوده الملياردير عزيز أخنوش، وحليفه حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، وهو ما فتح أسئلة عدة حول مصير هذا التحالف، والذي يصفه بعض المراقبين بـ “الهش”.

وقبل أسابيع، هدد حزب “التقدم والاشتراكية” المغربي بالانسحاب من حكومة سعد الدين العثماني؛ الأمر الذي وضع الأخير في مأزق مع الحزب الذي يعتبر حليفًا استراتيجيًا له.

جاء ذلك على خلفية إلغاء حقيبة “كتابة الدولة المكلفة بالماء” في الحكومة المغربية، والتي كانت تسيرها الوزيرة شرفات أفيلال، القيادية البارزة في الحزب، وهو قرار اتخذ باقتراح من العثماني، ووافق عليه الملك محمد السادس في مجلس وزاري رفيع المستوى.

وتدخل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مراتٍ عديدة لإطفاء غضب حلفائه، الذين باتوا يهددون بالانسحاب من حكومته، والذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها، خاصة بعد تصريحات عبدالإله بنكيران الأخيرة، والتي هاجم فيها عددًا من الوزراء والمسؤولين.