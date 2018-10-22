صحيفة: الحكومة المغربية تراهن على عائدات رسوم الخمور لإنعاش الميزانية

تعوّل الحكومة المغربية التي يقودها حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي، على عوائد الرسوم الداخلية المفروضة على استهلاك الخمور والكحول، لإنعاش الموارد المالية للمملكة خلال العام المقبل.

وقالت صحيفة “المساء” المغربية في عددها ليوم الاثنين، إن “حكومة الإسلاميين بالمغرب تنوي جني مليارات كثيرة من الرسوم المفروضة على استهلاك الكحوليات والتبغ في المملكة ضمن قانون مالية 2019”.

وأوضحت الصحيفة أن “الحكومة تسعى لتحصيل 678 مليون درهم من ازدهار تجارة الخمور المتنوعة، و832 مليون درهم كمداخيل ضريبية لاستهلاك أنواع الجعة”.

وذكرت أن “المداخيل الإجمالية لهذه الرسوم ستتجاوز 1.5 مليار درهم”، مشيرة إلى أن الحكومة “تسعى أيضاً لجني 11 مليار درهم من المداخيل الضريبية المنتظر توفيرها من الرسوم المفروضة على التبغ المصنع خلال الموسم المالي المقبل”.