الرئيس التونسي يدعو لحل أزمة الخبز خلال "ساعات"
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ضرورة حسم مشكلة نقص مادة الخبز خلال الساعات القادمة، لافتًا إلى أن عدم توفر المواد الأساسية تقف وراءه جهات معروفة تعد لخلق أزمة تزويد قد تشمل المحروقات ومواد أخرى.
وأدلى سعيد بتصريحاته من وزارة الفلاحة، التي زارها والتقى وزيرها عبد المنعم بلعاتي وكادرها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء التونسية "وات" عن مقطع فيديو نشرته مساء اليوم الإثنين رئاسة الجمهورية.
وتشهد بعض الولايات التونسية أزمة متصاعدة تهدد بإغلاق المزيد من المخابز في ظل النقص الحاد بالمواد الأولية لصناعة الخبز غير المدعوم حكوميا.
وقال الرئيس سعيد: "إن مسألة نقص الخبز تعد غير مقبولة تماما، وإن نقص المواد الأساسية بمختلف أنواعها يعد خطًا أحمر"، مبينًا أن "التعلل بالخبز المصنف وغير المصنف أمر غير مقبول، فخبز المواطن يجب أن يتوفر ونفس الشيء بالنسبة للمواد الأساسية الأخرى".
كما تحدث عن "جملة من الدوائر واللوبيات تسعى إلى تأجيج الوضع، وأن أسماءهم معروفة"، دون الخوض بالتفاصيل، منوهًا إلى أنه "لا يمكن مواصلة التعامل مع من يعبثون بقوت المواطن وحياته في كل أوجهها، وتركهم يخلقون الأزمة تلو الأخرى.. أزمة الخبز والسكر والقهوة والزيت النباتي".
وأوضح الرئيس سعيد أن "ظاهرة نقص المواد تندرج في إطار السعي لتأجيج الوضع لغايات سياسية معروفة، مما يتطلب وعي الشعب بهذه الوضعية"، مضيفًا أنه "من غير المقبول أن يقدم مسؤول ما على خدمة أحزاب أو أطراف لا تظهر في الصورة لكنها تحرك هذه الأوضاع، فنحن نعرفهم بالأسماء، وعليهم تحمل مسؤولياتهم، فلن نسكت على تجويع الشعب التونسي".