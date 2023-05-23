الرئيس التونسي يدعو لحل أزمة الخبز خلال "ساعات"

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ضرورة حسم مشكلة نقص مادة الخبز خلال الساعات القادمة، لافتًا إلى أن عدم توفر المواد الأساسية تقف وراءه جهات معروفة تعد لخلق أزمة تزويد قد تشمل المحروقات ومواد أخرى.

وأدلى سعيد بتصريحاته من وزارة الفلاحة، التي زارها والتقى وزيرها عبد المنعم بلعاتي وكادرها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء التونسية "وات" عن مقطع فيديو نشرته مساء اليوم الإثنين رئاسة الجمهورية.

وتشهد بعض الولايات التونسية أزمة متصاعدة تهدد بإغلاق المزيد من المخابز في ظل النقص الحاد بالمواد الأولية لصناعة الخبز غير المدعوم حكوميا.