أزمة الخبز تهدد بإغلاق المزيد من المخابز في تونس

وتسبب النقص بالمواد الأولية بإغلاق نحو 30 % من المخابز الحديثة البالغ عددها نحو 1500 مخبز، وفق ما أفاد به رئيس المجمع المهني لأصحاب المخابز العصرية محمد الجمالي.

وأوضح الجمالي في تصريحات صحفية، أن الأسباب وراء الأزمة المتصاعدة هي النقص الحاد في توفير مادتي الفارينة والسميد بالكميات الكافية لتلبية احتياجات المخابز الحديثة لصناعة خبز "الباغيت" .

وأشار الجمالي إلى 80 % من القمح المستورد إلى تونس يتم استيراده من أوكرانيا وأن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على عمليات الاستيراد وظاهرة الجفاف وشح الأمطار قد تجعل البلاد أمام "أزمة خبز حقيقة" بالتزامن مع الموسم السياحي.

وأكد الجمالي، أن كل ما يتم الترويج له من توفر الكميات الضرورية لصناعة الخبز بالعملة الصعبة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في تونس "لا أساس له من الصحة".